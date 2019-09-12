ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 12 сентября, прокомментировал российско-иранские отношения.

По мнению политика, позиции России и Ирана не всегда совпадают. «Да, есть определённые вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью», – сказал израильский лидер в интервью агентству РБК.

Главную опасность для Москвы, как заявил Нетаньяху, представляют движения, сторонники которых придерживаются радикального ислама. «Сегодня он управляется двумя силами: первая – суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России. – Ред.) и его группировки… Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток», – сказал премьер Израиля.