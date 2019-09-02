ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который занимал свой пост с июня 2018 года, заявил о своей отставке. В соответствии с законодательством после этого все министры слагают полномочия.

По словам политика, правительство под его руководством заложило и реализовало «стратегическую основу развития» государства, в связи с этим он полагает, что «выполнил свою миссию». «Для меня было большой честью и огромной ответственностью защищать интересы нашей страны на посту премьер-министра Грузии. Я был и буду членом «Грузинской мечты» (правящая партия. – Ред.) и преданным солдатом нашей страны», – написал Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Члены правительства продолжат исполнять обязанности вплоть до утверждения нового состава кабинета. Кандидатуру в премьер-министры выдвигает политическая партия, получившая на выборах больше всех голосов избирателей, то есть «Грузинская мечта». Ранее грузинские средства массовой информации сообщали, что преемником Бахтадзе может стать министр внутренних дел Георгий Гахария.