ИА «Ореанда-Новости» Американская газета The New York Times сообщила, что 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве было отказано в получении виз для въезда в Россию.

Данное учебное заведение было открыто в 1949 году по инициативе правительств США, Великобритании и Канады. В настоящий момент в нём обучаются 1,2 тысячи человек, в основном это дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

В Белом доме считают, что, отказав учителям в визах, Кремль пытается оказать давление на США.

Руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что при нехватке педагогов школа, по всей видимости, будет вынуждена прекратить работу и многим из родителей учеников придётся покинуть Москву либо отправить детей в школы-интернаты, работающие в других странах.

Член школьного совета, сотрудник американского посольства Хезер Бирнс направила в несколько посольств в российской столице обращения, в которых указывается, что Вашингтон надеется убедить Москву «не вовлекать школьников в политические разногласия с нашим правительством».