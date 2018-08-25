ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 25 августа, на территории столицы Российской Федерации сотрудниками правоохранительных органов задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.



Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своём Twitter-аккаунте. По её словам, Навальный был задержан у подъезда своего дома. В настоящее время он находится отделе Министерства внутренних дел “Даниловский”. По каким причинам был задержан Алексей Навальный неизвестно. Также Кирой Ярмыш было отмечено, что у основателя Фонда борьбы с коррупцией был отобран мобильный телефон.



Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своём Twitter-аккаунте. По её словам, Навальный был задержан у подъезда своего дома. В настоящее время он находится отделе Министерства внутренних дел “Даниловский”. По каким причинам был задержан Алексей Навальный неизвестно. Также Кирой Ярмыш было отмечено, что у основателя Фонда борьбы с коррупцией был отобран мобильный телефон.

В отделе Министерства внутренних дел “Даниловский” не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о задержании Алексея Навального. В Управлении внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД Российской Федерации по Москве отказались давать комментарии по данной ситуации.



Представителями пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве было сказано, что информации о задержании сотрудниками правоохранительных органов Навального нет.





По предварительной информации, основателем Фонда борьбы с коррупцией была предпринята попытка организовать несанкционированный митинг. Не согласовав проведение акции, он призывал людей присоединиться к ней.





В последний раз Алексей Навального сотрудники правоохранительных органов задерживали в мае текущего года во время протестной акции “Он нам не царь”, которая была приурочена к инаугурации лидера Российской Федерации Владимира Путина. Акция состоялась на территории Пушкинской площади в российской столице и не была согласована с московскими властями. Навальный был задержан вскоре после того, как стартовала акция, за незаконное проведение публичного мероприятия. В середине мая суд назначил ему наказание в виде тридцати суток административного ареста. Спустя месяц Алексей Навальный был освобождён.





Отметим, что в администрации Москвы ранее было сделано заявление о том, что они приняли решение рассмотреть заявку на проведение анонсируемой основателем Фонда борьбы с коррупцией акции девятого числа следующего месяца сентября и готовы сделать это уже в начале будущей недели.