ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу выхода в эфир на британском телеканале BBC Two нового ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского лидера. 22 мая телеканал уведомил, что два пилотных выпуска новой телепередачи уже готовы.

Песков сказал, что про президента России написано множество книг, создано большое количество карикатур, шаржей и тому подобного. «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чём-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – заявил глава пресс-службы Кремля журналистам.