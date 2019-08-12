ИА «Ореанда-Новости» Не менее 35 сторонников радикального движения «Талибан», содержащихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента страны Ашрафа Гани.

Указ о помиловании издан в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Отмечается, что узники были освобождены в качестве жеста доброй воли «для содействия продвижению перемирия». Представители ведомства подчёркивают, что освобождение заключённых служит ярким примером готовности правительства решать вопросы мира и прекращения противостояния.

Национальное управление безопасности Афганистана обратилось к получившим свободу талибам отказаться от сотрудничества с «врагами мира и стабильности в стране».

В Афганистане продолжается вооружённый конфликт правительственных сил и боевиков движения «Талибан», которое ранее захватило обширные территории в сельских районах и организовало наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят многочисленные операции по борьбе с экстремистами.