ИА «Ореанда-Новости» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию «Европейская правда», что Европа устала от Украины. Она сказала, что Европейский союз на протяжении долгого времени оказывает поддержку Киеву и при этом не видит, чтобы страна становилась менее коррумпированной, а её экономика – в меньшей степени олигархической.

«Задача новой власти – показать, что теперь развитие будет идти быстрее», – сказала политик. По мнению Кальюлайд, предыдущая администрация, осуществив реформы, заложила фундамент, а теперь властям страны надлежит продемонстрировать прогресс и результаты.

В ответ на замечание журналиста о том, что некоторые европейские государства могут поступиться интересами Украины ради выстраивания отношений с Россией, Кальюлайд сказала: «Конечно же, это так. В своё время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору. Это реалии жизни, никто нас не ждал с распростертыми объятиями! И вы тоже не рассчитывайте на это. Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС».

Президент Эстонии также высказала мнение, что введённые Европейским союзом антироссийские санкции не будут отменены в течение ближайшего года.