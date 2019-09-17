ИА «Ореанда-Новости» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны должны самостоятельно выстраивать диалог с представителями России.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией», – сказала политик. Она отметила, что её визит в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным весной 2019 года усилили позиции Таллина в этом аспекте. «Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение – французам или кому угодно – с заметно усиленных позиций", – заключила Кальюлайд.