ИА «Ореанда-Новости» Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о полной поддержке продолжения работы российской делегации как в Совете Европы, так и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Свою позицию политик в ходе выступления на заседании ПАСЕ объяснил уверенностью в том, что «российский народ близок к европейскому гуманизму, и он сам участвовал в создании этого гуманизма».

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что Киев отказывается от участия в осенней сессии ассамблеи в знак протеста против восстановления членства России.

Впоследствии делегация из Грузии также выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ. Первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили заявила, что грузинская сторона не намерена принимать участие «ни в каких торжествах», а будет лишь обсуждать проблемы, которые «приходят из России» в Грузию и на Украину.