ИА «Ореанда-Новости» Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, заявил, что вследствие значительных геополитических изменений на мировой арене эпоха доминирования западных стран заканчивается. «Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – сказал политик, указав на «укрепление новых держав», в числе которых – Китай и Россия, которая в последнее время «добивается большего успеха в своей стратегии».

В связи с этим. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряжённостями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны», – подчеркнул президент. «Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», – напутствовал глава государства послов.