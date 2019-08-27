27.08.2019, 14:38
Президент Франции заявил, что доминированию Запада приходит конец
ИА «Ореанда-Новости» Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, заявил, что вследствие значительных геополитических изменений на мировой арене эпоха доминирования западных стран заканчивается. «Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – сказал политик, указав на «укрепление новых держав», в числе которых – Китай и Россия, которая в последнее время «добивается большего успеха в своей стратегии».В связи с этим Макрон считает, что Франции следует глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряжённостями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны», – подчеркнул президент. «Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», – напутствовал глава государства послов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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