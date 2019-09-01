ИА «Ореанда-Новости» Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в польском городе Велюнь на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине нападения Третьего рейха, заявил, что немецкая нация не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны.

«Я кланяюсь жертвам нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения», – сказал Штайнмайер на немецком и польском языках. Президент Германии отметил, что именно в Велюни 1 сентября 1939 года начался «ад» из-за преступлений немецких нацистов. «Это была волна ненависти и разрушений. Она должна была уничтожить Польшу и европейскую культуру, чтобы освободить место для сумасшедших видений человека, который хотел доминировать над всем континентом», – заключил Штайнмайер.