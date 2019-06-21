ИА «Ореанда-Новости» Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время продолжающихся протестов в столице республики заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы в стране продолжались раскол и конфликты.

Политик назвала Россию врагом и оккупантом. «Управляемая ею «пятая колонна», возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. …Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», – написала она в одной из социальных сетей. Зурабишвили высказала убеждение, что те, кто провоцирует внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают политику Кремля.

20 мая в здании национального парламента в Тбилиси состоялась генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Представители оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в грубой форме сорвали мероприятие. Радикально настроенные активисты потребовали выдворения российской делегации из страны, и последние были вынуждены под охраной покинуть здание парламента.

Оппозиция также настаивает на отставке спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

