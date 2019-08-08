ИА «Ореанда-Новости» Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав вооружённое сопротивление при попытке его задержания.

Политик напомнил, что Киргизия является правовым государством. «Долг государства – обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», – сказал президент.

Жээнбеков призвал членов Совета безопасности принять срочные меры для «исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране».

В сообщении пресс-службы президента Киргизии сказано: «Председатель Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания было принято соответствующее решение».