ИА «Ореанда-Новости» Президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкой газете Bild заявил, что власти страны вскоре намерены «выставить счёт» Германии за последствия нападения в 1939 году.

Политик отметил, что выплата репараций в данном случае представляет собой «вопрос ответственности и морали». Дуда сообщил, что в 2017 году в Польше была учреждена парламентская комиссия по репарациям и что она в ближайшее время собирается представить окончательный доклад.

Президент напомнил, что во время Второй мировой войны погибли почти 6 миллионов поляков, многим населённым пунктам был нанесён значительный ущерб, а Варшава была полностью разрушена. В то же время Дуда подчеркнул, что сейчас у Польши и Германии хорошие отношения, которые могут быть «образцом для подражания многих народов мира». «Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», – сказал в заключение польский лидер.