ИА «Ореанда-Новости» Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов Государственного совета Республики Крым три кандидатуры на пост главы региона.

Парламентариям предстоит сделать выбор между Сергеем Аксёновым, который возглавляет Крым с 2014 года, первым секретарём Крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутатом Государственной думы от ЛДПР Павлом Шперовым.

«Конечно, главой Крыма будет избран Аксёнов. Здесь нет никакого сомнения», – сказал Константинов.

По закону главу Республики Крым следует избрать в срок до 23 октября 2019 года.