ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав субъектов Федерации и региональных органов исполнительной власти. В приложении к документу указаны 15 критериев для такой оценки. К ним отнесены уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, производительность труда в несырьевых секторах, уровень реальной зарплаты, объём инвестиций в основной капитал (за исключением федеральных проектов), уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество улучшивших жилищные условия семей, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля автомобильных дорог.

Методику расчёта уровня доверия Путин поручил разработать своей администрации до 1 июня 2019 года. После этой даты глава государства будет ежегодно в срок до 1 марта получать данные о соответствующих значениях показателей.

Кроме того, Правительство РФ совместно с Государственным советом будет разрабатывать предложения по распределению между регионами грантов, причём оно должно осуществляться с учётом значений указанных показателей.