ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Российской Федерации сможет ответить на заданные вопросы на протяжении 7 часов. Её протяжённость в 7 часов сделана с той целью, дабы всем жителям России во всех часовых поясах было удобно посмотреть трансляцию, а также спросить о чем-либо. Как сообщила пресс-служба Кремля, трансляция с главой государства пройдёт 7 июня. Для Путина это трансляция станет первой с периода его переизбрания на новый президентский срок и 16 по счету начиная с 2001 года. Всего в качестве президента Путин 11 раз давал ответы на вопросы граждан России и 4 раза находясь на посту премьер-министра.

Как сообщает пресс-служба Кремля, начало трансляции запланировано на 7 июня в 12 часов по московскому времени. Она будет показывается на всех основных телевизионных каналах таких как «Первый», "Россия 1", "Россия 24", ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всем желающим задать свои вопросы президенту представится возможность позвонить по телефону, отправить СМС и ММС сообщение, а также написать на сайт программы или на специальном мобильном приложении. Свои вопросы так же можно будет озвучить с помощью таких социальных сетей как «ВКонтакте» или «Одноклассники». Там будут созданы специальные группы, где пользователи смогут оставить вопрос или видеообращение. Так же возможность выйти на прямую онлайн связь с президентом предоставят специальные приложения "Москва - Путину" и ОК Live.

Спросить главу государства можно в письменном виде и посредством видео оставив свой вопрос на нужных ресурсах с начала 27 мая с 08:00 до непосредственного начала программы 7 июля 12:00. Из них будут выбраны самые интересные и актуальные, а также само собой адекватные.

Звонок с территории России осуществляется по бесплатному номеру: 8-800-200-40-40. Звонки из-за границы будут осуществляться по телефонам: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40. СМС и ММС вопросы можно будет написать по номеру 0-40-40. Все это так же осуществляется бесплатно. Свои вопросы так же можно будет написать на сайт moskva-putinu.ru.