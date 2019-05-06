ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти больше не намерены терять сотни миллиардов долларов на торговле с Китаем и другими государствами. «Уже многие годы США теряют от 600 до 800 миллиардов долларов в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем 500 миллиардов долларов. Извините, мы больше не будем этого делать», – написал Трамп в одной из социальных сетей.

Ранее глава Белого дома уже не раз выражал недовольство в связи с огромным дефицитом в торговле с Китаем. Осенью 2018 года в Соединённых Штатах начали действовать таможенные пошлины в размере 10 % на импорт из КНР, объём которого оценивается в 200 миллиардов долларов. Власти Китая, в свою очередь, ввели аналогичные пошлины в размере от 5 до 10 % на импорт товаров из США (его объём составляет 60 миллиардов долларов).