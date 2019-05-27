ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности начать переговоры с властями Ирана, если они изъявят желание.

«Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы», – сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. «Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр (Абэ. – Ред.) поддерживает близкие отношения с Ираном», – добавил Трамп. Хозяин Белого дома также признал, что «никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я».

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна «постоянно отражает все усилия, направленные на развязывание войны против Ирана» и пообещал «встретить их со всей мощью и выстоять».