ИА «Ореанда-Новости». Предстоящие в ноябре парламентские выборы в Соединённых Штатах интересны уже только тем, что они станут первыми на федеральном уровне после избрания Дональда Трампа. На этих выборах в Конгресс демократы, объединившись с многочисленными и разнообразными группами американского общества, которые представляют оппозицию Трампу, постараются сделать всё возможное, чтобы нанести президенту критический удар. Возможно, им даже удастся лишить миллиардера высокого поста.

Может показаться, что политическая обстановка в Соединённых Штатов располагает к такому развитию событий. Но, несмотря на то что что борьба будет ожесточенной, сам президент готов к этой борьбе, потому что кому-кому, а Трампу однозначно не привыкать быть в эпицентре публичных скандалов. И заключительный этап предвыборной кампании обещает наблюдателям по всему миру зрелище самого высокого накала.

Большинство опросов показывает обеспокоенность избирателей прежде всего решением своих повседневных проблем, а также волнением в некоторых социально-культурных вопросах, таких как вопрос об иммиграционной политике.

Лозунги «во всем виноваты Россия и Трамп, агент её» не находят значительного отклика, не поднимают уровень доверия, не вызывают особой симпатии, а значит совершенно не обеспечивают демократам роста электоральной поддержки.

Более того, сведение предвыборной кампании к обещаниям в случае получения достаточного большинства осуществить импичмент активизирует солидный, очень боевитый и верный корпус избирателей Трампа, которые при таком развитии событий придут голосовать, даже если местный сенатор или конгрессмен не пользуется их поддержкой.

Демократы заняли промежуточную позицию. С одной стороны, растет влияние леволиберального крыла партии. В конце концов, в ответ на запросы населения они предлагают достаточно последовательную, хоть и несколько радикальную для американской политики программу, основными элементами которой являются требования бесплатного медицинского обеспечения и доступа к высшему образованию. С другой стороны, руководители демократов, останавливаясь в шаге от обещаний импичмента, грозят Трампу активизацией парламентских расследований, подкрепленных силой большинства в Конгрессе.



Пока не стоит торопиться с прогнозами исхода выборов. С уверенностью можно говорить лишь о том, что предвыборная борьба будет весьма зрелищной. Она просто не может быть другой, пока в её центре - Дональд Трамп.

