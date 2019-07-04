ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия американской администрации, которые отказываются поставить истребители F-35 несмотря на регулярные платежи турецкой стороны, грабежом.

«Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», – заявил Эрдоган журналистам. Турецкий лидер отметил, что Анкара перечислила Вашингтону по данному договору 1,4 миллиарда долларов.

Конфликт возник в связи с намерением поставить в турецкую армию российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В ответ США угрожают отказаться от предоставления новейших истребителей F-35 по ранее заключённым контрактам. В Турции, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от приобретения российского вооружения.