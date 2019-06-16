ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, возможно, начнутся в начале июля 2019 года. Политик упомянул о том, что у турецкой стороны была возможность обсудить данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным, однако турецкий лидер считает эту тему закрытой, подчёркивая, что с этой стороны «ни о чём негативном нет речи».

Проблема состоит в том, что США, ссылаясь на то, что С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, грозят ввести санкции против Анкары в случае их покупки для нужд турецкой армии. Турецкие власти в ответ на это не раз заявляли, что не намерены отказываться от планов приобретения российского вооружения.