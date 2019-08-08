ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Анкара не признаёт вхождение Крыма в состав России.

«Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», – сказал политик.

Эрдоган также отметил, что он надеется на скорое разрешение конфликта в Донбассе. «Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и её народу», – заявил президент.

«Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины, нам нужна ваша помощь», – сказал украинский лидер.