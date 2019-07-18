ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своём канале в YouTube под названием «Зе! Президент» видеоматериал, в котором он высказывается о перспективах возобновления диалога с Россией.

Политик заявил, что это станет возможным при условии освобождения украинских военных моряков, задержанных у входа в Керченский пролив в ноябре 2018 года. «Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», – сказал украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что обмен заключённых по схеме «всех на всех» затруднён вследствие того, что списки двух сторон различаются. «Список наших «всех», которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории», – сказал он.