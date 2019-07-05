ИА «Ореанда-Новости» 5 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область.

Глава государства намерен принять участие в мероприятиях, посвящённых пятой годовщине перехода под контроль украинской армии городов Славянск и Краматорск. Пресс-служб президента сообщила, что указанный мероприятия пройдут в Краматорске.

В программе визита также значится представление нового председателя Донецкой областной администрации. В этот же день Зеленский освободил от должности прежнего главу региона Александра Куця (в качестве причины отставки в президентском указе названо окончание срока полномочий Петра Порошенко) и назначил на этот пост Павла Кириленко.