ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на трёх возвращённых российской стороной военных судах, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе, частично отсутствует вооружение и оборудования, которые были на них до инцидента.

«То, что мы увидели, – действительно, не хватает и оборудования частично и не хватает части вооружения. Я увидел состояние. Будет расследование. Мы увидим все детали», – заявил политик. Зеленский добавил, что украинские власти обратятся к российским, чтобы возвратить недостающие устройства.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко проинформировал, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат проведение соответствующих следственных действий для оценки состояния судов.