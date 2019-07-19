ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил в телевизионном эфире, что Киев готов выдать Москве задержанного главного редактора информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на отбывающего наказание в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Украинский лидер сказал, что данный обмен должен стать первым шагом доброй воли в отношениях двух государств.

В конце мая украинские власти уже выступали с инициативой обменять Вышинского на Сенцова. Представители министерства иностранных дел России назвали это предложение некорректным и заявили, что Украина позволяет себе «нецивилизованное» поведение, когда берёт заложников и предлагает обменять их на лиц, уличённых в совершении преступлений.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского в мае 2018 года. Ему предъявлено обвинение в государственной измене, он может получить тюремный срок до 15 лет.

Сенцов был признан российским судом виновным к подготовке террористических актов в Крыму и осуждён на 20 лет лишения свободы.