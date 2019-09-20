ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время идёт подготовка к визиту лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Что касается сроков, журналисты агентства ТАСС получили от близкого к организации визита источника сведения о том, что президент Венесуэлы приедет в Россию «в ближайшее время».

В июле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, находясь с визитом в столице Боливарианской Республики Каракасе, обсудил перспективы приезда Мадуро в Москву. По мнению российского дипломата, «встреча на высшем уровне, несомненно, придаст импульс продвижению на всех направлениях, в том числе в сфере договорно-правовой базы».