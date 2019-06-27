ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лица, которые стояли за предотвращённой властями попыткой совершения государственного переворота, намеченного на 23–24 июня, были намерены уничтожить десятки военнослужащих и членов военизированных формирований «колективос».

«Один из них сказал, что они пойдут и расстреляют 30, 40 или 60 членов «коллективос», – сказал политик. Мадуро также утверждает, что организаторы переворота собирались убить всех солдат, которые «встанут у них на пути» при захвате военной базы.

«Мы ищем их и ловим одного за другим. Сегодня мы поймали одного из главарей, генерала в отставке», – сказал о ходе расследования заговора президент Боливарианской Республики.