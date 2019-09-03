ИА «Ореанда-Новости» 3 сентября в Улан-Баторе президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Всего между двумя государствами было заключено десять соглашений, в том числе в отношении борьбы с террористическими угрозами. Возобновлено действие соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года. Подписаны меморандум о взаимопонимании между ПАО «Россети» и ООО «Эрдэнэс Монгол», соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и ООО «Ди Би Эм Ассет Менежмент», соглашение о совместном изучении недр «Росгеологией» и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии.

«Приятно отметить, что мы обновили протокол о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года», – сказал по этому поводу Баттулга на совместной пресс-конференции после завершения переговоров.

«Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими странами», – отметил российский президент. Путин также одобрительно высказался о стремлении Монголии укреплять взаимодействие с Евразийским экономическим союзом.