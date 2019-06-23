ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters со ссылкой на государственные средства массовой информации сообщило, что Амбачиу Меконнен, глава штата Амхара, и его советник были убиты неустановленными лицами в ходе попытки свержения власти в штате.

По данным сотрудников информационного агентства, попытка переворота была предпринята по инициативе руководителя службы безопасности штата, генерала Асамниу Циге, о котором более ничего не сообщается.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда сообщило, что в ходе неудавшейся попытки захвата власти погибли несколько человек, ещё несколько получили ранения. В числе раненых – начальник штаба армии Эфиопии.