ИА «Ореанда-Новости» Лидеры государств «Большой двадцатки» приняли декларацию по итогам двухдневного саммита организации, который проходил в городе Осака в Японии.

В документе указаны темы, которые обсуждались политиками, в числе которых мировая экономика, климат, миграция, неравенство, здравоохранение и коррупционные преступления.

В отношении последнего пункта была достигнута договорённость не предоставлять политическое убежище лицам, которые подозреваются в преступлениях, связанных с коррупцией, а также их активам.

Признав необходимость реформирования Всемирной торговой организации, лидеры «двадцатки» согласились с тем, что всем им следует стремиться к свободной и честной торговле.

Политики, принимавшие участие в работе саммита, поддержали идею укрепления сотрудничества в сфере решения проблем беженцев.

Была подтверждена приверженность нормам Парижского соглашения по климату (при этом представители США отказались сделать это).

Лидеры также пообещали принять необходимые меры для повышения качества здравоохранения и решения проблем старения населения.