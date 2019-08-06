ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура города Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированный митинг вместе с малолетним сыном.

На официальном сайте надзорного ведомства сказано, что в ходе акции протеста ребёнок был передан другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика» и причинило ему физический и моральный ущерб. «...Супруги, эксплуатируя ребёнка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», – сказано в сообщении.

Прокуратура располагает сведениями о том, что у отца ребёнка нет избирательного права в отношении столичных органов власти, поскольку он располагает лишь временной регистрацией в городе.