ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники прокуратуры Амурской области во время проверки в отношении депутата регионального Законодательного собрания Сергея Труша, указавшего в декларации доход за 2018 год в 3 копейки, выявили факт нарушения федерального закона «О противодействии коррупции».

В сообщении правоохранительного ведомства сказано, что в рамках проведения надзорных мероприятий было установлено, что в декабре 2018 года политик получил от трудовой деятельности доход свыше 90 тысяч рублей. Прокурор Амурской области внёс представление об устранении нарушения главе Законодательного собрания региона.

Прокурорская проверка была начата после появления сведений о 3-копеечной декларации парламентария в средствах массовой информации. Член ЛДПР Труш является депутатом Законодательного собрания Амурской области с апреля 2017 года. В декларации за 2017 год он указал отсутствие доходов.