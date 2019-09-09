ИА «Ореанда-Новости» Прокурор города Москвы подал судебный иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, юристу организации Любови Соболь, муниципальному депутату Красносельского района столицы Илье Яшину, директору ФБК Ивану Жданову, ведущей одной из программ на YouTube-канале Навального Владимиру Милову, сотруднику ФБК Георгию Албурову, координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову и незарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской думы Александру Соловьёву. Суть исковых претензий пока неизвестна.

Исковое заявление зарегистрировано в Черемушкинском районном суде города Москвы 4 сентября. Из карточки на официальном сайте суда следует, что 9 сентября иск оставлен без движения.

Соболь, адвокаты Соловьёва, Яшина и Милова сообщили журналистам агентства РБК, что они не знают, в связи с чем подан иск.