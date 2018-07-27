ИА «Ореанда-Новости». Запад всколыхнула новая волна обострения по крымскому вопросу. Импульс исходил от Государственного департамента Соединённых Штатов, опубликовавшего Крымскую декларацию. Для России этот документ серьёзного значения не несёт – подобные декларации принимались и ранее, как, например, ещё во времена Советского Союза, когда США приняли декларацию, в которой Эстония, Латвия и Литва не признавались советскими республиками. К тому же, от того, что американцы не признают Крым частью Российской Федерации, жизнь крымчан на полуострове не изменится.

Удивления Крымская декларация не вызывает. Едва ли кто-то надеялся на максимально быструю смену политического и дипломатического курса со стороны Европы или Америки в отношении России после встречи президентов двух мировых держав в Хельсинки. Изначально было ясно, что не стоит обольщаться на лучезарную приветливую улыбку и ожидать, что всё теперь всегда будет гладко и все вопросы урегулированы.

Запад уже давно живёт в своей реальности, которую они сами по крупицам вокруг себя возводят, ревностно оберегая её и не допуская никаких поправок и вмешательств с чьей бы то ни было стороны, если, конечно, это не рука главного проектировщика.

В какой-то мере Крым – это вызов Западной реальности, Россия таким образом заявила своё право принять в свой состав полуостров, несмотря на протесты других стран. В таком контексте вся влиятельность, которой так кичатся Соединённые Штаты, практически приравнивается к нулю и воспринимается максимум как весомое мнение со стороны, которое, в то же время, ничего не решает и является просто высказыванием вслух.

Крымская декларация преследует множество своих скрытых целей и задач. Во-первых, после проведённого Чемпионата Мира, в ходе которого Россия обаяла множество иностранцев, да и в принципе все страны высказывались об организации мундиаля крайне положительно и уважительно, следовало бы вернуть всех новых «обожателей» с небес на землю и напомнить, что страна якобы захватила и насильно присоединила несчастный полуостров. А во-вторых, Трампу после встречи с Путиным, нужно реабилитироваться после нападок СМИ и обвинений в излишней мягкости и пророссийских симпатиях. Ну и в-третьих, это попытка подбодрить нынешние украинские власти, подачка, цель которой напомнить, что Запад якобы рядом и якобы готов помочь.