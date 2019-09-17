17.09.2019, 13:44
Проведён опрос о том, на чью сторону стали бы европейцы в случае войны России и США
ИА «Ореанда-Новости» Европейский совет по международным отношениям провёл опрос жителей 14 государств, входящих в Европейский союз, о том, чью сторону они поддержали бы при возникновении вооружённого конфликта между США и Россией.
Было выяснено, что от 53 до 85 % европейцев предпочли бы остаться нейтральными. От 3 до 19 % полагаются на США, а 25–60 % рассчитывают только на Евросоюз. Даже в Польше 45 % респондентов заявили о стремлении к нейтралитету (при этом треть поляков склонны поддержать Америку). В Словакии каждый пятый занял бы сторону России.В отношении возможной войны США с Китаем зафиксированы похожие цифры: к предпочтительности нейтральной позиции склоняются от 54 до 83 % жителей европейских стран.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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