ИА «Ореанда-Новости» Европейский совет по международным отношениям провёл опрос жителей 14 государств, входящих в Европейский союз, о том, чью сторону они поддержали бы при возникновении вооружённого конфликта между США и Россией.

Было выяснено, что от 53 до 85 % европейцев предпочли бы остаться нейтральными. От 3 до 19 % полагаются на США, а 25–60 % рассчитывают только на Евросоюз. Даже в Польше 45 % респондентов заявили о стремлении к нейтралитету (при этом треть поляков склонны поддержать Америку). В Словакии каждый пятый занял бы сторону России.