ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Пушков напомнил о «скрытой» опасности новой коронавирусной инфекции. Алексей Пушков написал в Twitter, что опасность «скрыта» в тех заразившихся, у которых не проявились симптомы заболевания. Данные пациенты являются «неопознанным источником заражения» до момента выявления инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что из числа новых выявленных пациентов свыше 40% заражённых переносят коронавирус без симптомов. Она также обратила внимание на то, что растёт количество заболеваний «по очагам»: из 74 выявленных очагов около 55% являются лечебными учреждениями.

Пушков отметил, что с одной стороны, пациенты без симптомов помогут снизить нагрузку на медучреждения, так как способны пойти на поправку, находясь дома. Однако с другой стороны, именно они делают коронавирус настолько опасным.