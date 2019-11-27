Как заявил Пушков, лишь три государства из перечисленных имеют отношение к санкциям ЕС. Он сказал, что "Украина тут ни при чем".Также политик заявил, что в группе отсутствуют такие страны, как Британия, Латвия, Польша и ещё 21 государство ЕС. Пушков заявил, что эти страны ждут "нормандского саммита", который должен состояться в Париже 9 декабря.