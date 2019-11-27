27.11.2019, 09:15
Пушков высказался о призыве к РФ в связи с Украиной четырёх государств
ИА «Ореанда-Новости» "Выпадом авангарда" назвал сенатор из России Александр Пушков призыв руководителей МИД Украины, Швеции, Эстонии и Литвы обеспечить доступ украинским судам в порты, расположенные в Азовском море, и уважать международное право.
Как заявил Пушков, лишь три государства из перечисленных имеют отношение к санкциям ЕС. Он сказал, что "Украина тут ни при чем".
Также политик заявил, что в группе отсутствуют такие страны, как Британия, Латвия, Польша и ещё 21 государство ЕС. Пушков заявил, что эти страны ждут "нормандского саммита", который должен состояться в Париже 9 декабря.
Как заявил Пушков, лишь три государства из перечисленных имеют отношение к санкциям ЕС. Он сказал, что "Украина тут ни при чем".
Также политик заявил, что в группе отсутствуют такие страны, как Британия, Латвия, Польша и ещё 21 государство ЕС. Пушков заявил, что эти страны ждут "нормандского саммита", который должен состояться в Париже 9 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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