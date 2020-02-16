Таким образом российский политик отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что ограничения в отношении России провалились. Сенатор отметил, чтоТакже он сказал, что у ЕС нет смысла настаивать на продолжении выбранного курса.По его словам, ограничения не дали ничего позитивного как Европе, так и России. В то же время лидер Франции сказал, что им не выдвигается предложение по снятию санкций.