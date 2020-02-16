16.02.2020, 08:58
Пушков заявил, что ЕС оказался в собственной ловушке
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушков, работающий в России сенатором, написал в Twitter, что Евросоюз оказался в собственной ловушке.
Таким образом российский политик отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что ограничения в отношении России провалились. Сенатор отметил, что теперь европейские страны, входящие в ЕС, не имеют представления о том, как выбраться из тупика. Также он сказал, что у ЕС нет смысла настаивать на продолжении выбранного курса.
Пятнадцатого февраля Макрон заявил о провале санкций в отношении России. По его словам, ограничения не дали ничего позитивного как Европе, так и России. В то же время лидер Франции сказал, что им не выдвигается предложение по снятию санкций.
Таким образом российский политик отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что ограничения в отношении России провалились. Сенатор отметил, что теперь европейские страны, входящие в ЕС, не имеют представления о том, как выбраться из тупика. Также он сказал, что у ЕС нет смысла настаивать на продолжении выбранного курса.
Пятнадцатого февраля Макрон заявил о провале санкций в отношении России. По его словам, ограничения не дали ничего позитивного как Европе, так и России. В то же время лидер Франции сказал, что им не выдвигается предложение по снятию санкций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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