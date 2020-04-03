Путин дал поручения правительству по борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал несколько поручений правительству по борьбе с коронавирусом.
Так, российский лидер поручил кабмину увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Правительство должно разработать меры по наращиванию производства необходимых материалов, а также обеспечить их поставку в необходимых объёмах. Также необходимо сформировать резерв перечисленных средств для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, Путин поручил обеспечить проведение научными, медицинскими и другими организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса. Он напомнил, что важно продолжать работать над вакциной.
Правительству поручено выделить из бюджета РФ ассигнования для стимулирующих выплат медработникам. Также нужно обеспечить развёртывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации заражённых коронавирусом.
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