ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин дал несколько поручений правительству по борьбе с коронавирусом.

Так, российский лидер поручил кабмину увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Правительство должно разработать меры по наращиванию производства необходимых материалов, а также обеспечить их поставку в необходимых объёмах. Также необходимо сформировать резерв перечисленных средств для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, Путин поручил обеспечить проведение научными, медицинскими и другими организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса. Он напомнил, что важно продолжать работать над вакциной.

Правительству поручено выделить из бюджета РФ ассигнования для стимулирующих выплат медработникам. Также нужно обеспечить развёртывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации заражённых коронавирусом.