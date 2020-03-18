18.03.2020, 11:23
Путин: «Доля среднего класса в России превысила 70%»
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин заявил, что в России средний класс составляет больше 70% от всего населения, по методу оценки Всемирного банка. Президент утверждает, что средний класс РФ отличается от тех, что во Франции, Германии или США.
Путин уверен, что в каждой стране свой средний класс и он не может идти в сравнение друг с другом. Президент говорит о том, что доход среднего класса в России в 1,5 раза больше МРОТ (с 1 января 2020 года — 12 130 руб). То есть по словам Владимира Путина, более 70% граждан РФ имеют доход более 18 195 рублей.
Президент уверен, что средний класс нужно укреплять и увеличивать его доходы.
Путин уверен, что в каждой стране свой средний класс и он не может идти в сравнение друг с другом. Президент говорит о том, что доход среднего класса в России в 1,5 раза больше МРОТ (с 1 января 2020 года — 12 130 руб). То есть по словам Владимира Путина, более 70% граждан РФ имеют доход более 18 195 рублей.
Президент уверен, что средний класс нужно укреплять и увеличивать его доходы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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