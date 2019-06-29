ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на саммите «Большой двадцатки» поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в турецкие вооружённые силы.

Эрдоган сообщил, что поставки вооружения осуществляются без задержек. Президент Турции подчеркнул, что договорённость с Москвой о совместном производстве ракетных систем и о передаче соответствующих технологий является приоритетной для Анкары.

Путин, в свою очередь, сообщил, что увеличение товарооборота между двумя государствами в 2018 году составило 16 %. «…У нас достаточно солидный объём инвестиций – по 10 миллиардов долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить», – сказал президент России.