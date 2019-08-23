ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону. Темой разговора политиков, как сообщила пресс-служба кремлёвской администрации, стала ситуация в Сирии.

Лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия «в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб». «Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого Путин и Эрдоган обсудили и другие аспекты урегулирования конфликта в Сирии, в том числе инициативу создания конституционного комитета с привлечением представителей России, Турции, Ирана и Организации Объединённых Наций.