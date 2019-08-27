ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин продемонстрировал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану новейший российский истребитель Су-57, представленный на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском. Политики поднялись по приставной лестнице к кабине самолёта и осмотрели её. Затем к ним присоединились главы оборонных ведомств обеих стран.

Помимо Су-57 лидеры России и Турции ознакомились с другими разработками российских конструкторов, среди которых истребитель Су-35, средний вертолёт Ка-62, тяжёлый вертолёт Ми-38, самолёт-амфибия Бе-200, а также гражданский лайнер МС-21.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнёров».