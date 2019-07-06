ИА «Ореанда-Новости» 6 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонную беседу.

Пресс-служба кремлёвской администрации сообщила, что лидеры двух стран признали важность активизации усилий по урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата (в так называемую астанинскую тройку входят Россия, Турция и Иран).

Трамп и Эрдоган согласились с тем, что обострение ситуации в Ливии не может не беспокоить. Была подчёркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров.

Лидеры России и Турции договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море.