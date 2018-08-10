ИА «Ореанда-Новости». Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным выразил обеспокоенность состоянием здоровья осуждённого на территории российского государства режиссёра Олега Сенцова, который держит голодовку с середины мая текущего года.



Об этом информируют французские средства массовой информации со ссылкой на заявление Елисейского дворца.



Французский президент в разговоре с российским лидером выразил надежду на то, что властям РФ удастся найти “гуманитарное решение” для ситуации с режиссёром. В ответ глава российского государства дал обещание, что в ближайшее время расскажет о состоянии здоровья Олега Сенцова.



Об этом информируют французские средства массовой информации со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Пресс-секретарём лидера Российской Федерации Дмитрием Песковым было подтверждено, что главы государств обсуждали ситуацию с Сенцовым, но отказался раскрывать детали их разговора. Ранее от пресс-службы Кремля поступило сообщение о том, что



французским и российским президентами в ходе телефонного переговора был затронут вопрос ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.





Напомним, 14 мая текущего года украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который был осуждён за терроризм на территории Российской Федерации, была объявлена бессрочная голодовка. Он выдвинул требование освободить 64 политических заключённых, являющихся гражданами Украины, которые находятся на территории российского государства. В прошлом месяце мать Олега Сенцова обратилась к лидеру России Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле было получено её письмо.





В текущем месяце сестра режиссёра Наталья Каплан сообщила, что состояние его здоровья сильно ухудшается. По её словам, Сенцов передал ей письмо через адвоката, в котором рассказал, что он почти не встаёт и “конец близок, и что это не про освобождение”.



Наталья Каплан рассказала, что Европейским судом по правам человека было сделано заявление о том, что необходимо перевести Сенцова из тюрьмы в гражданскую больницу, однако режиссёр ответил отказом, так как опасается боится, что не переживёт этапирования.



В субботу, 9 августа, украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой был опубликован фотоснимок режиссёра в колонии.