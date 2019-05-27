ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла был затронут вопрос о возведении храма на месте сквера в Екатеринбурге, который вызвал активные протесты среди жителей города и массовые дискуссии по всей стране.

«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня. Более подробно ничего вам сказать не могу на этот счёт», – сказал Песков о встрече духовного и светского лидеров. В ответ на вопрос, совпадают ли взгляды президента и патриарха на проблему, представитель кремлёвской пресс-службы ответил: «Ну, вы же сами имеете возможность это сравнить», отказавшись рассказать об этом подробнее, назвав состоявшийся разговор «частным обменом мнениями».