ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин и государственный секретарь США Майк Помпео провели встречу в резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Переговоры продолжались около полутора часов. Политики рассмотрели возможность встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки», который состоится в японском городе Осака 28–29 июня.

13 мая Трамп сообщил, что он собирается встретиться на саммите «двадцатки» с Путиным, а также с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с Помпео отметил, что кремлёвские власти открыты для «такого рода контактов» и теперь будут ожидать от Белого дома конкретных предложений по этому вопросу.