ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели краткую беседу, когда шли на церемонию фотографирования перед открытием саммита «Большой двадцатки» в городе Осаке (Япония).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты не обсуждали каких-либо значимых вопросов, а лишь обменялись приветствиями.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что среди вопросов, которые планируется затронуть на переговорах, который начнутся в 8 часов по московскому времени, – ситуация в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, «вмешательство» в выборы.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в числе тем предстоящего разговора упомянул стратегическую стабильность, конфликт в Сирии и ситуацию в Афганистане.

На первом заседании саммита, который будет проходить в течение 2 дней, будут обсуждаться проблемы глобальной экономики, торговли и инвестиций.